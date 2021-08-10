Körfez Ticaret Odası e-ihracatta Turkishexporter'la işbirliği yaptı

Körfez Ticaret Odası, e-ihracat alanında üyelerine destek olmak amacıyla TurkishExporter'la işbirliği protokolü imzaladı.

İşbirliği ile üyelerine e-ihracat farkındalığı kazandıracak olan Körfez Ticaret Odası, üyelerinin e-ihracatta büyümeleri için eğitim, tanıtım ve uygulama pratiklerini bu protokol çerçevesinde TurkishExporter'la birlikte hayata geçirecek. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "E-ihracat alanından 24 yıla uzanan geçmişe sahip olan TurkishExporter'la bir işbirliği protokolü imzaladık. Bu protokol ile 15 farklı meslek grubunda 2 bin 700'e ulaşan üyelerimizden ihracata çalışanları daha çok ihracata taşımak, ihracat yapmak ve başlamak isteyenlere ise e-ihracatın püf noktalarını anlatacağız ve üyelerle uygulama pratikleri yapacağız" dedi.

TurkishExporter, Körfez Ticaret Odası işbirliği protokolünün tek etaptan oluşmadığını ve çoklu etaplar içereceğini belirten Öztürk, "Dünyaca tanınmış Türk ihracat platformu TurkishExporter'da her gün yüzlerce alım talebi yayınlanıyor. Bu talepler aynı gün ihracat iletişimi kurulabilecek çok önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu ihracat bilgi kaynağını üyelerimiz görsünler, bilsinler ve daha çok ihracat yapsınlar istiyoruz. Bu nedenle, yüzlerce üyemize TurkishExporter'da ücretsiz üyelik hakkı sağlayacak ve bunları doğru kullanma deneyimlerini anlatacağız bu birinci etabımız. İkinci etapta ise TurkishExporter, üyelerimiz için 7 dilde tanıtım e-export showroomlar açacak. Bir diğer etapta ise şirketlerin odamızın üyesi olduğuna dair Körfez Ticaret Odası üyesidir logosu ekleyecek. Bu logo bu firmalarının varlığını resmi düzeyde belgeleyecek. Bunu şunun için yapıyoruz; günümüzde tüm şirketler ve işler hızla dijital platfomlara katılıyor, böyle olunca güven önemli bir kavram olarak dünden daha çok hayatımıza girdi. Yani fabrikanıza gelerek sipariş veren şirketler şimdi sizin belgelerinizi görerek ve teyitlerini yaparak sipariş verecek. Özellikle pandeminin seyahatleri nasıl azalttığını daha iyi anladığımız şu yıllarda bu işler giderek daha çok önem kazanacak" ifadelerini kullandı.

TurkishExporter, Körfez Ticaret Odası işbirliği protokolü Ağustos'un ilk haftalarında eğitimle başlayıp, e-export mağaza açılışları ve demo üyelik açılışları gibi etaplarla sürecek. Bir yıl sürecek olan işbirliği çalışması sonraki yıllarda da tekrarlanacak. - İSTANBUL