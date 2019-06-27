KTO, Haziran Ayı Meclis toplantısı yapıldı

Körfez Ticaret Odası Haziran Ayı meclis toplantısı Güngör Ayhan Başkanlığında, Kocaeli Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı Vedat Doğusel ve Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya'nın katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya gazetecilik yetki belgesi şartlarını meclis üyeleri ve galerici üyelere anlattı.

ÖZTÜRK AY İÇİNDEKİ FAALİYETLERİ ANLATTI

Haziran Ayı meclis toplantısın ay içindeki faaliyetlerden bahseden Öztürk Ağadere Caddesi'nde Körfez Belediyesi ve Körfez Esnaf Odası işbirliği ile yapılan panayıra ilginin yoğunluğunda son derece memnun olduklarını bu organizasyonun ilçenin her alanında yapılabilmesi için planlamalar yapılacağını söyledi. Komitelerinin aktif çalışmalarından duyduğu memnuniyeti e dile getiren Öztürk '' komitelerimizin kendi sektörel konularını odamıza çok iyi taşıdıklarını ve bu konuları ivedilikle çözmek için üstün bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

ESKİ YÖNETİCİLERE PLAKET TAKDİMİ DEVAM EDİYOR

Körfez Ticaret Odası aylık olağan meclislerinde odada görev almış eski yöneticilere plaket takdimleri devam ediyor. Bu kapsamda 2009-2018 yılları arasında mecliste görev alan Mehmet Akbulut'a plaket takdimini meclis katip üyesi Kutlu Soner Kayalı, 2009 -2018 yılları arasında yönetim kurulu ve meclistegörev alan Erdoğan Bozkurt'a plaketini Erdal Yavuzve 2009-2018 yılları arasında yönetim kurulunda görev alan Ali Çakır'a plaket takdimini Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya takdim etti.

KOMİTE SUNUMLARI DEVAM ETTİ

Körfez Ticaret Odası Haziran meclisinde komite sunumlarında ise 7. Komite adına Yunus Coşkun beyaz eşya kredi kartı taksitlendirmesi, 14. Komite adına İnan Günay güneş enerji sistemleri, kadın girişimciler kurulu adına Ebru Korkmaz ve Genç girişimciler kurulu adına ise Nihatcan Kırcı söz alarak ay içinde gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundular.

ÜYE TANITIMLARI DEVAM EDİYOR

Körfez Ticaret Odası meclislerinin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturan üye tanıtımları kısmında ise Simya Koleji adına Cihan Atik ve Kocaeli Basım adına ise Osman Altan sunum gerçekleştirerek firmalarını meclis ve komite üyelerine anlattılar

KTO MECLİSİNİN KONUĞU TİCARET İL MÜDÜRÜ OLDU

Körfez Ticaret Odası meclis toplantısına katılan Ticaret il Müdürü Veysi UzunkayaKörfez Ticaret Odası meclis ve komite üyeleri ile galerici üyelere yönelik olarak yeni çıkan yönetmelikler vegalericilik yetki belgesi şartları ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.