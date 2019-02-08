Körfez Ticaret Odası'nda Fark Yaratan Kadınlar Projesi Başladı

Körfez Ticaret Odası üyelerinin ticaretine katkı sunmanın yanında sosyal sorumluluk projeleri ile de ön plana çıkmaya devam ediyor. Son olarak kadınlara yönelik olarak fark yaratan kadınlar projesi kapsamında sanatçı Gülcan Karadağ Hat ve tezhip sanatı ile el emeklerinin sergisi ve seminerine ev sahipliği yaptı. Körfez Ticaret Odası ev sahipliğinde başlatılan proje kapsamında fark yaratan kadınlar Körfez'li kadınlarla buluşturularak girişimciliğin önemi ve kadınların üretimde yer almasının önemi vurgulanarak farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

KARADAĞ '' HER KADIN ÜRETİMDE OLMALI

Fark yaratan kadınlar projesi kapsamında Körfez Ticaret Odası'nda hat ve tezhip sanatı el emeklerini sergileyen Gülcan Karadağ gerçekleştirdiği seminerde sloganının ''kadının sınırı yalnızca kendisidir'' olduğunu söyledi. Ayrıca kendime sınırlar koymayıp çeşitli alanlarda yaptığım çalışmalar ile karşınızda olmanın ve fark yaratan kadınlar projesinin içinde olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Amacımız her kadının bir şekilde üretimin içinde olmasını sağlayarak kadın girişimciliğini arttırmaktır. Bu anlamda beni odalarında ağırlayan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Öztürk ve Körfez Ticaret Odası ekibine teşekkür ediyorum'' dedi.

FARK YARATAN KADINLARI ODAMIZDA AĞIRLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Körfez Ticaret Odası 15. Komite başkanı Ayşe Hacet Aşar ise gerçekleştirdiği konuşmada oda olarak kadınlara yönelik pek çok organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Fark yaratan kadınlar projesi kapsamında bundan sonraki süreçte de kadınlarımıza rol model olacak kadınları Körfez ilçemizdeki kadınlarla buluşturarak kadın girişimciliğinin önemi onlara anlatmış olacağız. Bu süreçte bizleri destekleyen oda başkanımız Recep Öztürk'e teşekkür teşekkürlerimizi sunuyoruz'' dedi

EL EMEKLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Körfez Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleştirilen sergiye yoğun bir katılım olduğu gözlemlenirken sergi ile ilgili konuşan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk '' kadın girişimciliğini arttırmak için bu proje ile birlikte rol model olabilecek kadınları odamızda ağırlayıp seminerler düzenleyeceğiz ilkini gerçekleştirdiğimiz organizasyonumuza katılan herkese teşekkür ediyoruz'' dedi.