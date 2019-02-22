Son Dakika Haberleri: Körfez Ülkeleri Askeri Tatbikatı Yarın Başlıyor

Körfez Ülkeleri Askeri Tatbikatı Yarın Başlıyor

15 dakika önce

Suudi Arabistan'da Körfez ülkelerinin katılımıyla yapılacak "Ortak Ada Kalkanı 10" askeri tatbikatının yarın başlayacağı duyuruldu.

Körfez Ülkeleri Askeri Tatbikatı Yarın Başlıyor, System.String[]
Suudi Arabistan'da Körfez ülkelerinin katılımıyla yapılacak "Ortak Ada Kalkanı 10" askeri tatbikatının yarın başlayacağı duyuruldu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan'ın Doğu Bölgesi'nde yapılacak "Ortak Ada Kalkanı 10" tatbikatının yarın başlayacağı belirtildi.

Haberde tatbikata katılan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin askeri birliklerinin Suudi Arabistan'a ulaştığı aktarılırken, Katar'ın tatbikata katılıp katılmayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Katar Savunma Bakanlığından çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı askeri bir birliğin, "Ortak Ada Kalkanı 10" askeri tatbikatına katılmak üzere Suudi Arabistan'daki Kral Abdulaziz Hava Üssü'ne ulaştığı belirtilmişti.

Körfez ülkeleri arasında 2017'de patlak veren krizin devam ettiği bir zamanda gerçekleşen tatbikatın 12 Mart'a kadar süreceği ifade edilmişti.


Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi ambargo uygulamaya başlamıştı. Kuveyt ise bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:03 Kaynak: AA

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