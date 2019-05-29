Körfez ülkeleri ve İran silah harcamalarını artırıyor
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İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, 1994-2018 yıllarında askeri harcamalarını önemli ölçüde artırdı.
İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, 1994-2018 yıllarında askeri harcamalarını önemli ölçüde artırdı. Suudi Arabistan, geçen yıl 67,6 milyar dolarla dünyada askeri teçhizata en fazla yatırım yapan 3'üncü ülke oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:33
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