Körfez ülkeleri ve İran silah harcamalarını artırıyor

İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, 1994-2018 yıllarında askeri harcamalarını önemli ölçüde artırdı.

İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, 1994-2018 yıllarında askeri harcamalarını önemli ölçüde artırdı. Suudi Arabistan, geçen yıl 67,6 milyar dolarla dünyada askeri teçhizata en fazla yatırım yapan 3'üncü ülke oldu.

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