Son Dakika Haberleri: Körfez ülkeleri ve İran silah harcamalarını artırıyor
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Körfez ülkeleri ve İran silah harcamalarını artırıyor

4 dakika önce

İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, 1994-2018 yıllarında askeri harcamalarını önemli ölçüde artırdı.

Körfez ülkeleri ve İran silah harcamalarını artırıyor, System.String[]
İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, 1994-2018 yıllarında askeri harcamalarını önemli ölçüde artırdı. Suudi Arabistan, geçen yıl 67,6 milyar dolarla dünyada askeri teçhizata en fazla yatırım yapan 3'üncü ülke oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:33 
Ekonomi
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