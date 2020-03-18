Körfez ülkelerinde koronavirüs vakalarında artışın yanında iyileşme de görülüyor - Son Dakika
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Körfez ülkelerinde koronavirüs vakalarında artışın yanında iyileşme de görülüyor

6 saat önce

Körfez ülkelerinde dünya genelinde can kayıplarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışla birlikte iyileşme de gözleniyor.

Körfez ülkelerinde koronavirüs vakalarında artışın yanında iyileşme de görülüyor, System.String[]

Körfez ülkelerinde dünya genelinde can kayıplarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışla birlikte iyileşme de gözleniyor.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı konuya dair yaptığı açıklama ülkede, 12 kişide daha yeni tip korovirüs tespit edildiğini ve vaka sayının 142'ye ulaştığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü, Abdullah es-Sindi yeni vakalar içinde 8'inin yurt dışından geldiğini 3'ünün bunlarla temaslı kişilerden oluştuğunu ve bir kişinin de tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Tedavi görenler arasında dün itibarıyla 9 kişinin daha iyileştiğini belirten Sindi, ülkede karantina süresini tamamlayan kişi sayısının da 573'e ulaştığını aktardı.

Suudi Arabistan da Kovid-19 vakalarının görüldüğü ve tedbir kapsamında birçok uygulamaya giden ülkelerin başında geliyor.

Bu ülkenin Sağlık Bakanlığı, 38 kişide daha Kovid-19 tespitiyle ülkede salgına yakalanan sayısının 171'e yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, tedavilere cevap veren 6 kişinin virüsten kurtulduğu kaydedildi.

Katar Kriz Yönetimi Yüksek Komitesinde düzenlenen basın toplantısında yeni vakalarla ilgili bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantıda, ülkede Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının 442 olduğu, 4 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Bahreyn resmi ajansı da ülkede koronavirüsün 242'de tespit edildiğini bunlardan 81'inde iyileşme görüldüğünü bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberinde, salgına yakalanan kişi sayısının 113 olduğu bilgisi verildi.

Umman Sağlık Bakanlığı da ülkede Kovid-19 vaka sayısının 33'e yükseldiğini duyurdu.

Körfez ülkelerindeki vakaların çoğunun İran'la irtibatlı olduğu vurgulanıyor. Salgınla mücadelede Körfez ülkelerinde alınan önlemler arasında eğitime ara verilmesi, nargilenin yasaklanması, düğün, taziye salonları, restoran ve kafelerin kapatılması yer alıyor.

Kuveyt, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:08 Kaynak: AA

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