Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı Umman'da 557'ye, Kuveyt'te 494'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 359'a yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 6 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi ve 212 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 557'ye, vaka sayısı da 82 bin 743'e çıktı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 5 kişi daha vefat etti ve 699 yeni vaka görüldü.

Toplam can kaybının 494'e, vaka sayısının 75 bin 185'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 66 bin 740'a ulaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri

BAE Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 330 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle ülkede hayatını kaybeden kişi sayısı 359'a, toplam vaka sayısı 63 bin 819'a yükseldi.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı ise 57 bin 473'e ulaştı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 251 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam vaka sayısının 114 bin 532'ye, iyileşen sayısının da 111 bin 258'e çıktığı aktarılan açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 190 olduğu hatırlatıldı.