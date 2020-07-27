Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 438'e, Umman'da 393'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 345'e, Bahreyn'de 141'e yükseldi. Katar'da da vaka sayısı arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 438'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 606 artışla 64 bin 379'a ulaşırken, 55 bin 57 kişi sağlığına kavuştu.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1053 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 393'e, vaka sayısının da 77 bin 58'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen sayısının ise 57 bin 28 olduğu ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkede bir kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 345'e ulaştı.

Son 24 saatte 328 yeni vaka tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 59 bin 177'ye çıkarken, 52 bin 510 kişi sağlığına kavuştu.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam vefat sayısının 141'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının 420 artarak 39 bin 131'e çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının ise 35 bin 689 olduğu duyuruldu.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 292 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 109 bin 597'ye çıktı.

Şu ana kadar 165 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, toplam 106 bin 328 kişi ise hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.