Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları arttı - Son Dakika

Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları arttı

30.12.2020 20:19
Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 6 bin 214'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 665'e, Kuveyt'te 933'e yükseldi, Katar ve Umman'da vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 6 bin 214'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 665'e, Kuveyt'te 933'e yükseldi, Katar ve Umman'da vaka sayıları arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 113 yeni vaka tespit edildiği, 170 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 214'e, vaka sayısının da 362 bin 601'e yükseldiği ülkede, 353 bin 682 hastanın ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1723 yeni vaka tespit edildiği, 1607 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle ölü sayısının 665'e, vaka sayısının 206 bin 92'ye, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 183 bin 7'ye çıktığı bildirildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 1 kişinin vefat ettiği, 205 kişinin enfekte olduğu, 228 hastanın ise iyileştiği aktarıldı.

Böylece can kayıplarının 933'e, vaka sayısının da 150 bin 298'e çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 146 bin 284 olduğu kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 193 kişinin daha enfekte olduğu, 153 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Salgında bugüne kadar 245 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, son verilerle toplam vaka sayısı 143 bin 621'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 141 bin 300'e ulaştı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 86 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 258 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Bugüne dek 1497 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 128 bin 719'e yükselirken, 121 bin 614 kişi sağlığına kavuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları arttı - Son Dakika


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