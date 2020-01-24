Körfez ülkelerinde yeni tip koronavirüse karşı tedbirler artırıldı - Son Dakika
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Körfez ülkelerinde yeni tip koronavirüse karşı tedbirler artırıldı

6 saat önce

Körfez ülkeleri, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) yayılmasını önlemek için havalimanlarında gereken tedbirlerin alındığını açıkladı.

Körfez ülkelerinde yeni tip koronavirüse karşı tedbirler artırıldı, System.String[]

Körfez ülkeleri, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) yayılmasını önlemek için havalimanlarında gereken tedbirlerin alındığını açıkladı.

Katar Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'nda, Çin'deki havalimanlarıdan gelen yaklaşık 200 yolcunun tıbbı kontrolden geçirildikten sonra ülkeye girişine izin verildiği belirtildi. Açıklamada, şu ana kadar havalimanındaki taramalarda herhangi bir şüpheli vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı da Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda acil durumlar için sağlık kabinleri ve karantina odaları oluşturulduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında, sınır kapılarındaki termal kameraların artırılacağı ve söz konusu virüsün görüldüğü ülkelerden gelen tüm yolculardan sağlık bilgisi isteneceği ifade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Suudi Arabistan ve Bahreyn sağlık bakanlıklarından yapılan açıklamalarda da yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için havalimanları ve gerekli yerlerde tedbirlerin alındığı ve alınmaya devam edileceği aktarıldı.

Çin'deki salgında 26 kişi hayatını kaybetti

Çin'de 12 Aralık'ta Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle bağlantılı dünya genelindeki 902 vakanın 887'si bu ülkede tespit edildi. Çin'deki ölü sayısı ise 26'ya yükseldi.


NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken virüs ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölüme yol açabiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Körfez, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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