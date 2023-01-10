Körfez ülkelerindeki sağanak, Suudi Arabistan'da 2 kişinin ölümüne neden oldu

Körfez ülkelerinde etkili olan sağanak, Suudi Arabistan'da 2 kişinin ölümüne neden oldu.

Körfez ülkeleri ve Mısır'ın bazı bölgelerinde soğuk hava, sağanak ve fırtına etkili oluyor.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağanak nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, yaşamını yitirenlerden birinin Medine'de yağmur sularının doldurduğu birikintide, diğerinin ise Asir bölgesinde yer alan Zehban Vadisi'nde oluşan bir su bataklığında boğulduğu kaydedildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da vatandaşlarına şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle uyarıda bulunarak, gereken tedbirlerin alınmasını istedi.

Umman resmi ajansı OMA'daki haberde, perşembe gününe kadar kuzey bölgelerde soğuk hava dalgasının etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

Umman Sivil Havacılık Kurumu da muhtemel yağışlara ve görüş açısının düşmesine karşı gerekli tedbirlerin alınması ve vadilerden uzak durulması çağrısı yaptı.

Mısır'da ise El-Ahram gazetesinin haberine göre, Sivil Havacılık Kurumu, olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle turistik kent Luksor'daki balon uçuşlarının iptal edildiğini yazdı.