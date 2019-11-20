Körfez ülkelerinden gayrimenkul fuarına büyük ilgi

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) ve TurabExpo tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türk- Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finansman Fuarı İstanbul'da yapıldı. Körfez ülkelerinin büyük bir katılım sağladığı fuarın açılış konuşmasını yapan TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, "Türk ve Arap yatırımcıların, bu işbirliğini aynı kararlılıkla sürdürmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Türk Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri İç Mimari, Mobilya Fuarı ile Türk Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finansman Fuarı'nı buluşturan 14'üncü Türk- Arap İşbirliği Zirvesi, Pullman Istanbul Hotel ve Convention Center'da yapıldı.

Gayrimenkul sektörü, İstanbul'da 1500 Arap yatırımcıyla buluştu. Sadece kayıtlı katılımcıların katıldığı fuarda, Türkiye'deki konut üreticileri Arap yatırımcılarla yüz yüze yatırım fırsatlarını değerlendirme imkanı buldu. TURAP, 19 Arap ülkesinde kurduğu organizasyon aracılığı ile fuara katılan firmaların konutlarının, Arap ülkelerinde satışına da aracılık etti.

"BU FUAR TÜRKİYE VE ARAP ÜLKELERİ İÇİN BEREKETLİ BİR ÇALIŞMA OLUR"

Fuarda açıklamalarda bulunan TÜRAP Başkanı Sabuhi Attar, "Buradaki Türk firmalarımızı bir araya getiriyoruz. Ciddi çalışmalar yaptık ve bu çalışma yaklaşık 6 ay sürdü. Çalışmalar neticesinde bu zirveye, bu başarıya getirdik. Umarım bu çalışma Türkiye'de hayırlı bir alışverişe dönüşür ve hayırlı ortaklıklar sağlar. İlerideki yatırımcılarımız bu fuar sayesinde iyi yatırımlar yapar. Bu fuar Türkiye ve Arap ülkeleri için bereketli bir çalışma olur" dedi.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPAN KAZANIR"

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta da, "İş adamlarının ve yatırımcı sayısının artması lazım. Ben şuanda çok mutluyum. Çünkü buraya herkes bir hedef uğruna geldi. Bir taraftan bizim ülkemiz kalkınacak, bir taraftan da Arap ülkeleri kalkınacak. Buradan bütün Arap yatırımcı kardeşlerimize ve Türkiye'nin 81 vilayeti de yatırım açısından bir cazibe merkezidir. Türkiye'ye yatırım yapan kazanır" dedi.

"BU FUAR HEM ÜLKEMİZİN EKONOMİSİNE HEM DE ARAP ÜLKELERİNİN EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKISI SAĞLAYACAK"

Fuara katılan İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ise, "Bizim Arap kardeşlerimizle ekonomik ilişkilerimiz, sosyal ilişkilerimiz gerçekten çok güzel. Ticari anlamda çok güçlü diyaloglarımız var. Bu fuarın da hem ülkemizin ekonomisine hem de Arap ülkelerinin ekonomisine çok büyük katkısı olacaktır. Önemli olan pazarlarda tüccarları bir araya getirip buluşturmak. Ondan sonra tüccarlar kendi işlerini bulurlar. Ticaretin geliştiği yerde ekonomi, ekonominin geliştiği yerde siyaset, siyasetin geliştiği yerde de sosyal ilişkiler de peşinden gelir ve daha güzel bir dünyada yaşarız diye umut ediyorum" sözlerini kullandı.

Konuşmaların ardından fuara katılan yaklaşık 2 bin yatırımcı, gayrimenkulden mobilya dekorasyonuna, sayısız teknoloji ürünün sergilendiği stantları ziyaret etti.