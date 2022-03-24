Körfez ülkelerinden Rusya ve Ukrayna'ya diplomasi çağrısı - Son Dakika
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Körfez ülkelerinden Rusya ve Ukrayna'ya diplomasi çağrısı

24.03.2022 13:43
Körfez ülkelerinden Rusya ve Ukrayna'ya diplomasi çağrısı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler, Rusya ve Ukrayna'ya diplomasiye dönülmesi, diyalog ve barışçıl müzakerelere başvurulması çağrısında bulundu.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler, Rusya ve Ukrayna'ya diplomasiye dönülmesi, diyalog ve barışçıl müzakerelere başvurulması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Muhammed bin Abdulaziz el-Atik, BM Genel Kurulunun Ukrayna ile ilgili olağanüstü özel oturumunda KİK üyesi ülkelerin Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yazılı açıklamasını okudu.

KİK ülkelerinin, Rusya ve Ukrayna'nın diplomasiye dönmesi, diyalog ve barışçıl müzakerelere başvurması gerektiğini vurguladığı açıklamada, taraflara sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası hukuk gereğince yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, KİK ülkelerinin, Ukrayna'da yerinden edilenlerin sayısındaki artışla insani sorunların şiddetlenmesini endişe ve üzüntü ile takip ettiği belirtildi.

KİK ülkelerinin tutumunun uluslararası hukukla tutarlı olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası kabul görmüş sınırlara ve devletlerin bütünlüğüne saygı duyulması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, KİK ülkelerinin tüm taraflarla dostane ilişkiler içinde olduğu ve tüm aktörlerin sivillerin daha fazla mağdur edilmemesi için gösterdikleri çabaları takdir ve teşvik ettiği aktarıldı.

KİK, Basra Körfezi'ne kıyısı olan 6 Arap ülkesi Kuveyt, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşuyor.

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Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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