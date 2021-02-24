Körfez uzlaşısının ardından Bahreyn'den Katar'a ilk ziyarette ikili görüşmeleri başlatma çağrısı yapıldı - Son Dakika

Körfez uzlaşısının ardından Bahreyn'den Katar'a ilk ziyarette ikili görüşmeleri başlatma çağrısı yapıldı

24.02.2021 23:53
Körfez uzlaşısının ardından Bahreyn'den Katar'a ilk ziyarette ikili görüşmeleri başlatma çağrısı yapıldı, System.String[]

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'den ikili görüşmeleri başlatma çağrısı yapan yazılı bir mesaj aldığı bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'den ikili görüşmeleri başlatma çağrısı yapan yazılı bir mesaj aldığı bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Said el-Merihi, Bahreyn Dışişleri Bakan Vekili Buvahid Mubarek Seyyar ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede Seyyar'ın, Merihi'ye Zeyyani'den Al Sani'ye iletilmek üzere getirdiği yazılı bir mesaj teslim ettiği kaydedildi.

Merihi mesajın içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

Ancak Bahreyn resmi haber ajansı (BNA), Seyyar'ın Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyyani'nin Katarlı mevkidaşı Al Sani'ye yazılı mesajını iletmek için Katar'ı ziyaret ettiğini kaydetti.

Mesajda taraflar arasında askıda kalan konularla ilgili ikili görüşmeleri başlatmak için Katarlı bir heyet gönderilmesi davetinin yinelendiği aktarıldı.

Bu, Bahreynli bir yetkilinin, Körfez uzlaşısının ardından uzlaşıyı uygulamaya koyma konusu görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'ya yaptığı ilk ziyaret.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, 7 Şubat'ta sanal ortamda gerçekleştirilen parlamento toplantısında yaptığı konuşmada, 11 Ocak'ta ülkesinin Katar'a 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin sonuçlarının hayata geçirilmesi ve iki ülke arasındaki askıda bekleyen meselelerin görüşülmesi için bir mektup gönderdiğini, davete Doha yönetiminin cevap vermediğini belirtmişti.

Körfez'de 3,5 yıl sonra varılan uzlaşı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn, Körfez, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Körfez uzlaşısının ardından Bahreyn'den Katar'a ilk ziyarette ikili görüşmeleri başlatma çağrısı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım ABD'de koronavirüs daha tehlikeli yeni bir türü bulundu Hayvanat bahçesinden kaçan aslan, paniğe neden oldu Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı SBK Holding hisselerini satmaya devam ediyor! Biofarma'dan sonra Karsan'ı da elden çıkardılar Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi AK Parti'nin İstanbul'u teslim ettiği isim iddialı konuştu: Bizim olan İstanbul'u yeniden alacağız Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak
'Uyanış: Büyük Selçuklu' kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor 'Uyanış: Büyük Selçuklu' kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor         
23:47
Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu belli oldu Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu belli oldu         
23:08
Kayseri Valisi Günaydın'dan 'normalleşme' değerlendirmesi: Bu tabloya göre mümkün değil Kayseri Valisi Günaydın'dan 'normalleşme' değerlendirmesi: Bu tabloya göre mümkün değil         
22:36
TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında         
22:15
Maltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikti Maltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikti         
20:57
Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti         
19:53
Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı         
17:46
Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı         
17:09
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın         
15:12
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt         
14:41
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı         
14:10
Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü         
12:12
Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı         
11:23
Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil         
11:05
Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti         
10:35
21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş 21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş         
08:15
Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
22:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2021 00:07:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Körfez uzlaşısının ardından Bahreyn'den Katar'a ilk ziyarette ikili görüşmeleri başlatma çağrısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei