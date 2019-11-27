Son Dakika Haberleri: Körfez Zabıtası denetimleri sürdürüyor
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Körfez Zabıtası denetimleri sürdürüyor

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşın sağlığı için iş yerlerine yönelik sürdürdüğü denetimlere ara vermiyor.

Körfez Zabıtası denetimleri sürdürüyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşın sağlığı için iş yerlerine yönelik sürdürdüğü denetimlere ara vermiyor.


Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşların başta gıda sektöründe sağlıklı ve kaliteli hizmeti alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde birçok başlıkta kontroller yapıldı. Son olarak Mimar Sinan Mahallesi ve Çamlıtepe Mahallesi'ndeki işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen koşulları başta olmak üzere gıda etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uygunluğu da kontrol edildi.


Raflarda yer alan ürünlerin de son kullanma tarihlerinin kontrollerinin sağlandığı denetimlerde, gerekli görülen noktalarda işletme sahiplerine uyarılar yapıldı. Ekmek satış noktalarında gramaj denetimi de gerçekleştiren ekipler, "Bu anlamda vatandaşlarımız rahat olabilirler. Zabıta Müdürlüğü olarak rutin denetimlerimizi sürdürerek halkımıza en güzel hizmetin sunulmasının takipçisi olacağız" dedi. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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