Son Dakika Haberleri: Körfez zabıtasından fırın ve pazar denetimi
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Körfez zabıtasından fırın ve pazar denetimi

42 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı.

Körfez zabıtasından fırın ve pazar denetimi, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, ilçede bulunan fırın ve pazar yerlerini denetleyerek çalışmalarını sürdürdü.


Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilk olarak, Körfez'de hizmet veren fırınların, sağlık koşulları başta olmak üzere gramaj, hijyen, baca ve ruhsat kontrollerini gerçekleştirdi. Fırınların yanı sıra pazar yerlerinde de denetim yapan Zabıta ekipleri, vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabileceğini ifade etti. Körfezlilerin sağlığına önem verdiklerini belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetim ve kontrollerin devam edeceğini ifade ettiler. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
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