Körfeze Giden Sular Dondu, Foklar Mahsur Kaldı
50 dakika önce
Kanada'da bir düzine fok, okyanusa çıkış yolundaki suların donmasıyla Newfoundland Adası'nda mahsur kaldı.
Kanada
'da bir düzine fok, okyanusa çıkış yolundaki suların donmasıyla Newfoundland Adası'nda mahsur kaldı. Kanada'da bir düzine fok, suların donması sonucu Newfoundland Adası'nda mahsur kaldı. Kasabanın sokaklarında dolaşan foklar trafiğin aksamasına neden olurken, insanların ev ve iş yerlerine girmesini engelledi. İki fok Roddickton-Bide Arm bölgesinde araba çarpması sonucu öldü. Foklar denize ulaşamazsa açlıktan ölme riski bulunuyor. Uzmanlar, körfezin hızla donması sonucu hayvanların okyanusa doğru gitmek yerine kasabaya indiklerini bildirdi.
Kasaba Belediye Başkanı Sheila Fitzgerald, "Bu durum sanki su altındaymışız gibi hissettiriyor. Sokaklarda, evlerin girişlerinde, otoparklarda ve iş yerlerinde foklar var. Onları görmek üzücü ve yemek yemiyorlar" dedi. Twitter
'da paylaşım yapan bir kasaba sakini, "Foklar okyanustan 4 ya da 5 mil uzakta ve muhtemelen açlıktan ölecekler" ifadelerini kullandı. Kasaba meclisi, Su Ürünleri ve Okyanuslar Dairesi'nin olaya müdahale etmesi konusunda Kanada hükümetinden yardım istedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:06 Kaynak: İHA
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