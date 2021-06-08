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KOCAELİ KÖRFEZİ KAPLAYAN MÜSİLAJ, BALIK AVININ ENGELİ - Son Dakika

KOCAELİ KÖRFEZİ KAPLAYAN MÜSİLAJ, BALIK AVININ ENGELİ

08.06.2021 11:30

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde müsilaj nedeniyle avlanamayan balıkçılar, artık işlerini yapamaz hale geldiklerini söyledi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde müsilaj nedeniyle avlanamayan balıkçılar, artık işlerini yapamaz hale geldiklerini söyledi. Balıkçı Cemal Gürbüz, balıkçıların müsilaja 'dert' dediğini belirterek, Biz artık balıkçılığı yapamaz hale geldik. Bizim tek derdimiz, deniz salyasından yani dertten kurtulmak dedi.

Marmara Denizi'nde uzun süredir görülen müsilaj nedeniyle balıkçılar, ava çıkamaz hale geldi. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren Körfez Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar, müsilajdan kendi aralarında 'dert' olarak bahsettiklerini, müsilaj ile yıllardır karşılaştıklarını ancak hiç bu kadar yoğun görmediklerini söyledi.

'DENİZ DERTLİ'

Denize ağ atamadıklarını belirten balıkçı Cemal Gürbüz, Halk arasında deniz salyası ya da müsilaj olarak bilinen bu oluşuma bizim balıkçılık dilinde 'dert' denir. Balıkçıların kendi aralarında kullandıkları tabir budur. Denizciler bunu gördüklerinde, 'Deniz dertli' derler. Bu oluşum yaklaşık 6 aydır devam ediyor. Şu an deniz suyunun ısınmasından dolayı deniz salyası ölüme geçerek su yüzeyine çıktı. Plankton gibi sürekli oluşan bu salyalar su yüzeyine çıktı ve halk bunu görerek bilinçlendi. Biz genellikle dip ağı atıyoruz. Yüzen ağ fazla kullanmıyoruz. Suya girer girmez salyalar jöle kıvamında yapışarak olduğu gibi ağları denize yatırıyor. Bundan kaynaklı olarak ağlar kayalara sarılarak yırtılıp, parçalanıyor. Balıklar ağa çarpamıyor. Ağcılık, balıkçılık yapamıyoruz. Biz artık balıkçılığı yapamaz hale geldik. Bizim tek derdimiz, deniz salyasından yani dertten kurtulmak dedi.

'GEMİ TAŞIMACILIĞI ÇOK ÖNEMLİ'

Okyanuslardan geçerek, İzmit Körfezi'ne gelen gemilere de dikkat çeken Gürbüz, Burası, Ro-Ro taşımacılığı, konteyner taşımacılığının en yoğun olduğu bölge. Haydarpaşa'dan bu tarafa gelen liman işletmeciliği var. Burada uluslararası limanlarımız var. Bunlara gelen gemiler, okyanus ötesinden gelen gemiler. Gemilerin tabanına yapışan planktonlar, hücreler İzmit Körfezi'ne girince üremeye başlıyor ardından değişik canlı türleri ortaya çıkıyor. Farklı rezervden taşınan suların içindeki hücreler, canlılar doğanın dengesini bozuyor. Bir Atlas Okyanusu'nda, bir Hint Okyanusu'nda yaşayan canlı buraya geldiğinde bizim bu denizimizin şartlarına uyum sağlamaya çalışıyor ya da uyum sağlayamadan ölüyor. Burada gemi taşımacılığı da çok önemli diye konuştu.

KOCAELİ KÖRFEZİ KAPLAYAN MÜSİLAJ, BALIK AVININ ENGELİ
KOCAELİ KÖRFEZİ KAPLAYAN MÜSİLAJ, BALIK AVININ ENGELİ
KOCAELİ KÖRFEZİ KAPLAYAN MÜSİLAJ, BALIK AVININ ENGELİ
KOCAELİ KÖRFEZİ KAPLAYAN MÜSİLAJ, BALIK AVININ ENGELİ
KOCAELİ KÖRFEZİ KAPLAYAN MÜSİLAJ, BALIK AVININ ENGELİ
KOCAELİ KÖRFEZİ KAPLAYAN MÜSİLAJ, BALIK AVININ ENGELİ
KOCAELİ KÖRFEZİ KAPLAYAN MÜSİLAJ, BALIK AVININ ENGELİ
KOCAELİ KÖRFEZİ KAPLAYAN MÜSİLAJ, BALIK AVININ ENGELİ
KOCAELİ KÖRFEZİ KAPLAYAN MÜSİLAJ, BALIK AVININ ENGELİ
KOCAELİ KÖRFEZİ KAPLAYAN MÜSİLAJ, BALIK AVININ ENGELİ
KOCAELİ KÖRFEZİ KAPLAYAN MÜSİLAJ, BALIK AVININ ENGELİ
KOCAELİ KÖRFEZİ KAPLAYAN MÜSİLAJ, BALIK AVININ ENGELİ
KOCAELİ KÖRFEZİ KAPLAYAN MÜSİLAJ, BALIK AVININ ENGELİ
KOCAELİ KÖRFEZİ KAPLAYAN MÜSİLAJ, BALIK AVININ ENGELİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ KÖRFEZİ KAPLAYAN MÜSİLAJ, BALIK AVININ ENGELİ - Son Dakika


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