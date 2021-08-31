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"Körfezimize yeni bir inci kolye takacağız" - Son Dakika

"Körfezimize yeni bir inci kolye takacağız"

31.08.2021 16:59

Başkan Büyükakın, Gölcük Değirmendere (Kuruçeşme Mevkii) Halıdere Arası Sahil Düzenleme Projesi'nin geldiği son durumu yerinde gördü.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Değirmendere (Kuruçeşme Mevki) Halıdere Arası Sahil Düzenleme Projesi'nin geldiği son durumu yerinde görerek, detaylı bir bilgilendirme aldı. Çevre hassasiyetleri başta olmak kişi başı yeşil alan miktarını artıracak projelerin yanı sıra İzmit Körfezinin etrafını saran sahillere yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Başkan Büyükakın, bu yatırımlara ek olarak Gölcük Değirmendere Halıdere Arası Sahil Düzenleme Projesiyle çok önemli bir adım attıklarını ifade etti. İnceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Körfezimize yeni bir inci kolye takacağız. Hem sahilimiz güzelleşecek, hem de balıkçı teknelerimiz için daha iyi bir mekân yapacağız" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve bölgedeki vatandaşların da yer aldığı incelemede Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay proje hakkında detaylı bir sunum yaptı. Projenin ilerleyişinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükakın, "Şehrimize çok güzel bir projeyi daha kazandıracağız. Marmara hepimizin, denizler hepimizindir. Çevre konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak çok hassasız. Hem sahillerimizi güzelleştirmek hem de korumak adına çok önemli işler yapıyoruz. Gölcük Değirmendere Halıdere Arası Sahil Düzenleme projemiz de bu bölgenin en önemli ihtiyacına cevap verecek. Vatandaşlarımızın şimdiden heyecanlandığını görüyoruz. Çok güzel bir projeyi hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

"TOPLAM 37 BİN METREKARE ALANA YAPILACAK"

Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel yarınlara kavuşmasına dönük çevre yatırımlarına büyük önem verdiklerini, bu kapsamda sahilleri güzelleştirme noktasında büyük gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Bize emanet edilen bu kentin sahillerini halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz., Gölcük Değirmendere Halıdere Arasındaki bu bölgeyle önemli bir değere de sahip olacağız. Kuruçeşme mevkiindeki projemiz toplam 37 bin metrekare alana yapılacak. Yeşil alanımız 19 bin metrekaredir. Sahil uzunluğumuz bin üç yüz elli metre uzunluğunda olmanın yanı sıra yürüyüş ve bisiklet yollarımızla çok güzel bir sahile kavuşmuş olacağız. Piknik alanlarından kafeteryaya çocuk oyun alanından spor alanlarına kadar bu sahil düzenlememizde her şeyi düşündük" diye konuştu.

Körfezimize yeni bir inci kolye takacağız

Değirmendere, Kuruçeşme, Halıdere, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Körfezimize yeni bir inci kolye takacağız' - Son Dakika


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