Körfezin balıkçı "eltileri" - Son Dakika
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Körfezin balıkçı "eltileri"

6 saat önce

Muğla'da balıkçılık yapan iki elti, yıllardır sabahın erken saatlerinde Ege'nin mavi sularında ekmeğinin peşine düşüyor.

Körfezin balıkçı

Muğla'da balıkçılık yapan iki elti, yıllardır sabahın erken saatlerinde Ege'nin mavi sularında ekmeğinin peşine düşüyor.

Gökova Körfezi'nde güneşin doğuşuyla, ortalama boyları 8 ile 10 metre arasında değişen tekneleriyle balığa çıkan eltiler 44 yaşındaki Ülkü ile 54 yaşındaki Gülsiye Ölmez, yeri geldiğinde tekne kullanıyor, ağ atıyor.

Ağa takılan kısmetlerini toplayarak Akbük Limanı'na dönen eltiler, aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Menteşe ilçesi Akbük Mahallesi'nde yaşayan Gülsiye Ölmez, AA muhabirine, 38 yıldır eşi Bayram Ölmez ile balıkçılık yaptığını söyledi.

Eşi olmadığında eltisi Ülkü Ölmez ile balık tutmaya çıktığını aktaran Gülsiye Ölmez, kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürdükleri için mutlu olduklarını söyledi.

"Benim tedavim deniz"

Balı tutmayı "nasip işi" olarak değerlendiren Ölmez, şunları dile getirdi:

"Deniz bizi zengin etmese de aç da bırakmaz. Denizin verdiği huzuru hiçbir şey vermez. Çocuklarımı hep küçük teknelerde büyüttüm. Şimdi teknelerimizi biraz daha büyüttük. Deniz bazen güzel ve sessiz. Bazen ise hırçın oluyor. Yeri geliyor, şiddetli bir fırtınayla karşı karşıya kalıyoruz. Ama yine de bu iş vazgeçilmezim. Denizi çok seviyorum. Denizin hastasıyım. Benim tedavim deniz. Balığa çıktığım zaman hastalığım bitiyor. Yaşamın tüm stresini denizde atıyorum. Allah'a şükür elimiz ayağımız tutuyor. Bir şekilde çalışarak emeğimizin karşılığını alıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Bir balık bile tutsak tüm yorgunluğumuz geçiyor."

Ölmez, hayatta kadın olmanın zor olabileceğini ama kadın balıkçı olmanın zorlukları bulunmadığını ifade etti.

"Ömrümüz denizde çalışarak geçiyor"

Ülkü Ölmez ise kadın olarak balıkçılık yapmanın cesaret istediğini, mesleğe balıkçı kocasıyla evlendikten sonra başladığını ifade etti.

O gün bugündür mesleğini ilk günkü heyecanla yaptığını vurgulayan Ölmez, "22 yıldır balıkçılık yapıyorum. İki çocuğum var, ikisini de denizde büyüttüm. Ömrümüz denizde çalışarak geçiyor. Bu işi yapmayı çok seviyorum. Balık çıktığı zaman çok mutlu oluyorum. Denizde yaşadığım ve ömrüm boyunca unutamayacağım en önemli anım ise balık çekerken gelen bir dalgayla çocuğumu denize düşürmüştüm. Daha yeni yeni yürümeye başlamıştı. Birden ayaklandı ve o anda gözümün önünde denize düştü. Babası hemen denize atlayıp çıkardı. O zaman çok korktum ve günlerce etkisinden kurtulamadım. Ömrümüz denizde çalışarak geçiyor."

Muğla, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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