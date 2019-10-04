Körfezin melekleri fırtına gibi esmek için hazır

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) mücadele eden Edremit Belediyesi Gürespor, 2019-2020 sezonunu kendi evinde oynayacağı Mersin Üniversitesi maçıyla açıyor. Süper Lig hedefi ile sezona hazırlanan Körfez'in Melekleri kazanarak lige moralli başlamak istiyor.



Edremit Belediyesi Gürespor, şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı 2019-2020 sezonunda ilk maçını 5 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Edremit Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Mersin Üniversitesi ile oynayacak. Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynayan Körfez'in Melekleri çalışmalarını Başantrenör Kaan Artun yönetiminde ara vermeden sürdürüyor. Başantrenör Kaan Artun, yeni sezona hazır olduklarını belirterek, "Süper Lig hedefi ile başlayacağımız ligi uzun ve zorlu bir maraton olarak görüyoruz. Her haftayı ayrı ayrı değerlendirip engelleri tek tek aşarak hedefe yürümek istiyoruz. Bu hafta oynayacağımız Mersin Üniversitesi maçına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz" dedi.



Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Başkanı Ahmet Çetin'de tüm Edremitlileri Cumartesi günü oynanacak maça davet etti. Başkan Çetin, "Anadolu'da kadın basketbolunun lokomotiflerinden olan Gürespor'umuzu artık Süper Lig'e taşıma zamanı geldi. Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın destekleri başta olmak üzere belediye yönetimimizden, kulüp yönetimimize, sporcularımızdan taraftarlarımıza kadar hep birlikte Süper Lig'e ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hafta başlayacak olan 2019-2020 sezonun ligde yer alan tüm sporcularımıza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon olması diliyorum. Yeni sezon tüm takımlarımıza hayırlı olsun" dedi.



Edremit Belediyesi Gürespor ile Mersin Üniversitesi arasında ki TKBL 1. Hafta mücadelesi 05 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Edremit Spor Salonu'nda oynanacak. - BALIKESİR