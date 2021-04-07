Körfezin Sultanları, Sultanlar Ligi yolunda - Son Dakika

Körfezin Sultanları, Sultanlar Ligi yolunda

07.04.2021 18:40
Körfezin Sultanları, Sultanlar Ligi yolunda, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu Sigorta Shop 1. Ligi A Grubu'nda Edremit Belediyesi Altınolukspor grubu lider bitirerek play-off'a katılmaya hak kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Sigorta Shop 1. Ligi A Grubu'nda Edremit Belediyesi Altınoluk spor grubu lider bitirerek play-off'a katılmaya hak kazandı. Körfezin Sultanlarında hedef play-off'u da başarı ile geçip Sultanlar Ligi'ne yükselmek.

Edremit Belediyesi Altonolukspor Kadın voleybol takımı Sigorta Shop 1. Ligi'nde fırtına gibi esiyor. 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Körfezin Sultanları, güçlü rakiplerine karşı ortaya koyduğu başarılı oyun ile oynadığı 22 maçta 20 galibiyet elde ederek grubunu lider olarak bitirdi. Sezon boyunca kendi sahasında ve deplasmanlarda oynadığı maçlarda üstünlüğünü sürdüren Altınolukspor normal sezonun son haftasında deplasmanda Karşıyaka'yı set vermeden 3-0 mağlup etti. Grubunu lider bitiren Edremit temsilcisi önümüzdeki günlerde oynanacak olan play-off mücadelesi sonunda voleybolun en süt ligi olan Sultanlar Ligi'ne yükselmek istiyor.

A Grubu'ndan 4 ve B Grubu'ndan ilk 4 sırada yer alan 8 takımın katılacağı alacağı play-off mücadelesi sonunda ilk iki sırada yer alacak takımlar Sultanlar Ligi'ne yükselecek. 1. Lig'de grup aşamasını lider olarak bitiren Edremit Belediyesi Altınolukspor Kulübü Başkanı Filiz Sırma Uluç, yönetim kurulu üyeleri ile sporcular Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Edremit Belediyesi Altınolukspor Kulübü Altınoluk Cumhuriyet Meydanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Edremit Belediyesi Altınolukspor Kulübü Başkanı Filiz Sırma Uluç, Edremit'i sportif anlamda bir üst lige taşımak istediklerini belirterek, "Bu sezon başarılı bir performans sergileyerek Sultanlar Ligi'ne giden yolda ilk aşama olan normal sezonu lider olarak bitirmeyi başardık. Sporcularımız 22 maçta 20 galibiyet elde ederek önemli bir başarı ortaya koydular. Teknik heyetimiz ve sporcularımıza güveniyoruz. Aynı başarıyı play-off' ta da sürdürüp Sultanlar Ligi'ne yükselmek istiyoruz" dedi.

Başkan Uluç, "Başta Edremit Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan olmak üzere sponsorlarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu inanç ve azimle başaracağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, emeği geçenleri kutladı, Edremit'in ve Altınoluk'un ismini daha iyi duyurabilmek için spor alanında elde edilen başarıların önemli olduğunu ifade eti. Sultanlar Ligi yolunda başarılar diledi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'da Altınolukspor Kadın Voleybol takımı yönetim ve sporcularını kutladı. Başkan Arslan, "Edremit'imiz her alanda olduğu gibi sportif anlamda da daha iyi yerlere hak ediyor. Kadın voleybol takımımız aldığı başarılı sonuçlar ile bizleri gururlandırdı. Emeği geçen herkesi kutluyorum, Sultanlar Ligi yolunda başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Körfezin Sultanları, Sultanlar Ligi yolunda
Körfezin Sultanları, Sultanlar Ligi yolunda
Körfezin Sultanları, Sultanlar Ligi yolunda
Körfezin Sultanları, Sultanlar Ligi yolunda
Körfezin Sultanları, Sultanlar Ligi yolunda
Körfezin Sultanları, Sultanlar Ligi yolunda

Edremit Belediyesi, Play Off, Sigorta, Edremit, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Körfezin Sultanları, Sultanlar Ligi yolunda - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti Alman basınından yerli otomobile övgü! Tesla, Volkswagen gibi rakiplere meydan okuyacak Alman basınından yerli otomobile övgü! Tesla, Volkswagen gibi rakiplere meydan okuyacak Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış
Maske takmayanlara ağır sözler söyleyen Kerem Bürsin özür diledi Maske takmayanlara ağır sözler söyleyen Kerem Bürsin özür diledi         
19:05
Beşiktaş, Alanya karşısında önde, maçta 3 top direkten döndü! Canlı anlatım Beşiktaş, Alanya karşısında önde, maçta 3 top direkten döndü! Canlı anlatım         
18:07
ABD Hava Kuvvetleri'nin hipersonik füze fırlatma testi başarısız oldu ABD Hava Kuvvetleri'nin hipersonik füze fırlatma testi başarısız oldu         
17:52
AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi         
17:34
İhmal sonucu ölen Simay'ın babasından talep var: Tunç Soyer'in benimle görüşmesini istiyorum İhmal sonucu ölen Simay'ın babasından talep var: Tunç Soyer'in benimle görüşmesini istiyorum         
17:14
Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar         
17:00
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti         
15:47
Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız         
14:36
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor         
23:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 19:39:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Körfezin Sultanları, Sultanlar Ligi yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei