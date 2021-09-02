Körfezin yeni gerdanlığı için ilk kazma vuruldu - Son Dakika

Gölcük Değirmendere (Kuruçeşme Mevkii) Halıdere Arası Sahil Düzenleme Projesi'nde ilk kazma vuruldu.

BAŞKAN SÖZ VERDİ, ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın yakından takip ettiği ve bölge halkıyla istişare ettiği Gölcük Değirmendere (Kuruçeşme Mevki) Halıdere Arası Sahil Düzenleme Projesi başladı. Başkan Büyükakın'ın projenin İzmit Körfezi için yeni bir gerdanlık ve bölgenin cazibe merkezi olacağını belirttiği projede ilk kazma vuruldu.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

37 bin 105 m² alana sahip Gölcük Değirmendere Halıdere Arası Sahil Düzenleme Projesi tamamlandığında, bölgenin cazibe merkezi olacak. Projenin 19 bin m²'lik kısmı vatandaşların rahat vakit geçirebilmesi için yeşil alan olarak ayrıldı. Bin 350 metre sahil uzunluğuna sahip projede vatandaşlar için yürüyüş ve bisiklet yolu inşa edilecek.

PİKNİK VE SPOR ALANLARI

4 bin m² piknik alanına sahip projede vatandaşlar için kafeterya, mescit, tuvalet, çocuk oyun alanı kurulacak. Ayrıca vatandaşlar için 76 araçlık otopark yapılacak. Gölcük Değirmendere Halıdere Arası Sahil Düzenleme Projesinde vatandaşların spor yapabilmeleri için bin 100 m²'lik spor alanı, 1 adet basketbol sahası ve 2 tenis kortu inşa edilecek.