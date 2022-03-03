TEL ABYAD - Körfezli hayır dernekleri, ilk ebe ve hemşire okulunu açtı - Son Dakika
Üye Girişi

TEL ABYAD - Körfezli hayır dernekleri, ilk ebe ve hemşire okulunu açtı

03.03.2022 10:23

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde Kuveytli Ataa Derneği ve Qatar Charity kurumu desteğiyle bölgenin sağlık personeli eksiğini kapatmak amacıyla ilk ebe ve hemşirelik okulu açıldı.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde Kuveytli Ataa Derneği ve Qatar Charity kurumu desteğiyle bölgenin sağlık personeli eksiğini kapatmak amacıyla ilk ebe ve hemşirelik okulu açıldı.

Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücü koordinesinde, Qatar Charity kurumu ve Kuveytli Ataa Derneği desteğiyle Tel Abyad'da ebe ve hemşire okulunun açılış töreni düzenlendi.

Açılış töreninde konuşan Qatar Charity temsilcisi İbrahim Hander, Ataa Derneği Sağlık Programları Müdürü Muhammed Şeyh Ahmet ve Suriye Görev Gücü'nden Haydar İflas, okulunun bölge halkına hayırlara vesile olmasını diledi.

Heyet, açılış konuşmalarının ardından kurdeleyi keserek okulu gezdi.

Barış Pınarı Harekatı başlayana kadar lise eğitimine ara vermek zorunda kalan öğrenci Müfide el-Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin kurtarmasıyla lise eğitimine devam ettiğini belirtti.

"Ebelik insani bir meslek"

Savaş nedeniyle bölgede sağlık personeline büyük ihtiyaç olduğu için ebelik okumayı tercih ettiği söyleyen el-Ahmet, "Ebelik insani bir meslek. Bu benim ilk motivasyonum. Her yeni çocuk yeni hayat demek. Bunu da sizin yaptığını düşünürseniz kendinize razı oluyorsunuz." dedi.

Hemşirelik ve ebelik okulu sayesinde yükseköğrenime devam etme fırsatı sağlandığını belirten el-Ahmet, hayallerinin gerçek olduğunu söyledi.

El-Ahmet, okulun fikir sahibinden inşaat çalışanına, fon sağlayanından destekleyen herkese teşekkür kelimesinin kifayetsiz kaldığını, onlara minnettar olduğunu dile getirdi.

Hemşirelik öğrencisi Mahmut el-İbrahim, savaş yüzünden eğitimine ara vermek zorunda kaldığını söyleyerek artık gelecekte kariyerinin nerede ve nasıl olacağının belli olduğunu söyledi.

El-İbrahim, iki yıllık eğitimden sonra üniversiteye gitmek istediğini belirtti.

4 şubede 30 ebenin yanı sıra 57 erkek ve kadın hemşire

Kuveytli Ataa Derneği Sağlık Programları Temsilcisi Muhammed Şeyh Ahmet, okul sayesinde nitelikli ve önemli bir projeye imza atıldığını söyledi.

Lise diploması alan ve daha sonra sözlü ve yazılı sınavdan geçen öğrencilerin okula kabul edildiğini ifade eden Şeyh Ahmet, 4 şubede 30 ebenin yanı sıra 57 erkek ve kadın hemşire olmak üzere toplam 87 öğrencinin yer aldığını belirtti.

Şeyh Ahmet, bir yıl teorik ve hastanede bir yıl pratik eğitim alan öğrencilerin, mezun olduktan sonra bölgede sağlık hizmeti kalitesini yükselteceğine inandığını dile getirdi.

TEL ABYAD - Körfezli hayır dernekleri, ilk ebe ve hemşire okulunu açtı
TEL ABYAD - Körfezli hayır dernekleri, ilk ebe ve hemşire okulunu açtı
TEL ABYAD - Körfezli hayır dernekleri, ilk ebe ve hemşire okulunu açtı
TEL ABYAD - Körfezli hayır dernekleri, ilk ebe ve hemşire okulunu açtı
TEL ABYAD - Körfezli hayır dernekleri, ilk ebe ve hemşire okulunu açtı
TEL ABYAD - Körfezli hayır dernekleri, ilk ebe ve hemşire okulunu açtı
TEL ABYAD - Körfezli hayır dernekleri, ilk ebe ve hemşire okulunu açtı
TEL ABYAD - Körfezli hayır dernekleri, ilk ebe ve hemşire okulunu açtı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | YPG/PKK, Suriye'de silahlı kadrosuna katmak için 4 çocuğu daha ailesinden kopardı Son dakika haberleri | YPG/PKK, Suriye'de silahlı kadrosuna katmak için 4 çocuğu daha ailesinden kopardı Haseke'de Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma : 4 ölü Haseke'de Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma : 4 ölü

Barış Pınarı Harekatı, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEL ABYAD - Körfezli hayır dernekleri, ilk ebe ve hemşire okulunu açtı - Son Dakika


Son Dakika
11:39 Canlı yayında korkutan anlar! Bahar Candan ile tartışan gazeteci epilepsi krizi geçirdi
11:37 Erdoğan ve Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek! İşte ele alınacak konu başlıkları
11:33 Tezgahların yeni favorisi kolyoz! Kilosu 15 liradan alıcı buluyor
11:31 Türkiye'nin boğazlardan geçmesine izin vermediği Rus savaş gemisi ortaya çıktı!
11:14 Talimat Erdoğan'dan geldi! Hastanelerden randevu alamayan vatandaşlar için yeni düzenleme yapılacak
10:22 Gerçek yaşı 73, biyolojik yaşı 33, hedeflediği yaş 120: O Antalya'nın demir adamı
11:07 Ermenistan Azerbaycan'a ateş açtı!
10:50 Duvarlarda babasını öldüren kurşunların izleri! Gazeteci Güngör Aslan'ın kızı babasının bıraktığı yerden devam ediyor
11:01 TÜİK, Şubat ayı zam şampiyonunu açıkladı! Karnabahar'ın oranına hiçbiri yaklaşamıyor
10:54 Onlara göre de ölümü hak etmişti! Oğlunu öldüren gelinden şikayetçi olmadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 11:45:37. #1.13#
SON DAKİKA: TEL ABYAD - Körfezli hayır dernekleri, ilk ebe ve hemşire okulunu açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement