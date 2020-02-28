Körfezli minik karateciler hünerlerini sergiledi

Körfez Belediyesi Spor Akademilerinde eğitim gören ve kuşak sınavlarında başarılı olan minik karate bir araya gelen Başkan Şener Söğüt, "Çocuklarımıza yatırım, geleceğimize yatırımdır" dedi.



Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, spor akademilerinde eğitim gören kuşak sınavlarında başarılı olan minik karatecilerle bir araya geldi. Törene Başkan Şener Söğüt dışında; Özel Kalem Müdürü Zekeriya Çetin, Spor Koordinatörü Selami Tanış, Spor Müdürü Ali Osman Baş, Milli takım Antrenörü Mesut Kolaylı, minik sporcular ve velileri katıldı. Tören öncesinde konuşan Başkan Şener Söğüt, "Çocuklarımıza yatırım, geleceğimize yatırımdır. Kurmuş olduğumuz Spor Akademisi ile çalışmalarımızı ilçemizde yetenekli yavrularımıza daha düzenli ve programlı spor yapma imkanı sunarken, sporu ilçe geneline yayma hedefimizi de hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda da spor tesislerimizi çoğaltıyoruz" dedi.



Başkan Söğüt, daha sonra 'kuşak terfi sınavında' başarılı olan minik sporculara diplomalarını ve yeni kuşaklarını verdi. Çocuklardan başarı sözü de alan Başkan Söğüt daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek velilerle de sohbet etti. - KOCAELİ