Körfezspor bugün Karaköprü'de

Edirne bölgesinden C klasman hakem Gökhan Alkayalar'ın yöneteceği karşılaşma 13.00'te başlayacak

TFF 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Körfezspor bugün (Pazar) saat 13.00'te Şanlıurfa ekiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor'a konuk olacak. Dün sabah (cumartesi) Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Urfa'ya giden Kırmızı-Beyazlı temsilcimiz son antrenmanda; pas, merkezden ve kanatlardan hücum varyasyonları ile şut çalışması yaparak hazırlıklarını tamamladı.Körfezspor'da oldukça eğlenceli geçen antrenmanın ardından maç kadrosu da belli oldu. Kaleci Batuhan Kürkan'ın kırmızı kart cezası nedeniyle yer almadığı kadroda şu isimler forma bekleyecek:

18 KİŞİLİK KADRO

Enes Kılıç, Muhammed Demir, Osman Kerem Akyol, Yusuf Can Buran, Emirhan Arıcı, Emir Şen, Berat Aydın, Tayyip Seymen, Senih Sergen Şenses, Berat Demir, Faruk Erdoğan, Enes Çidemli, Yahya Kemal Baki, Umut Kerem Uyar, Yusuf Köksal, Mustafa Öztürk, Emirhan Can ve Yasin Yeşilkır yer alıyor. Öte yandan rakip Karaköprü Belediyespor'un 20 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 25 puanı bulunuyor. 11.sırada bulunan Karaköprü evindeki 10 maçın 5'inde galibiyet, 2'sinde beraberlik ve 3'ünde mağlubiyet aldı.

EDİRNELİ HAKEM

Faruk Çelik Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Edirne bölgesi C klasman hakemi Gökhan Alkayalar yönetecek. Bu sezon Kocaelispor ve Gölcükspor'un galip geldiği maçlarda da görev alan Alkayalar, ligde 6 maç yönetti. Bu maçların 4'ü beraberlikle sonuçlanırken 2'sinde ev sahibi takım galip geldi. Maçta 1.yardımcı hakem İstanbul'dan Fettah Yiğit, 2.yardımcı hakem İstanbul'dan Agah Kaan Kuloğlu ve dördüncü hakem Kırklareli bölgesinden Özgür Sevinç olacak. Hüdaverdi Savcı'nın gözlemci olduğu karşılaşmada Levent Ergen ise temsilci olarak görev yapacak.