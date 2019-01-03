Son Dakika Haberleri: Körfezspor ÇABUKLUK Çalıştı

Körfezspor ÇABUKLUK Çalıştı

1 saat önce

3.ligteki temsilcimiz Körfez Spor çabukluk ve çabuk kuvvet çalıştı. Antrenmanın son bölümünde 4 takımlı turnuva yapan Kırmızı-Beyazlılar'da oyuncuların hırsı dikkat çekti

Körfezspor ÇABUKLUK Çalıştı, System.String[]

Ligin ikinci yarısının hazırlıklarını Brunga Tesisleri'nde sürdüren 3.Lig 1.Grup'taki temsilcimiz Körfez Spor'da önceki gün çabukluk ve çabuk kuvvet antrenmanı yapıldı.

Eksiksiz olarak çalışan Kırmızı-Beyazlılar'da antrenman ısınmanın ardından çabukluk çalışmasıyla başladı. Kalecilerin ayrı çalıştığı idman çabuk kuvvet çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın son bölümünde ise 4 takımlı, dar alanda oyun içerikli turnuva düzenlendi. Turnuvada oyuncuların performansı ve hırsı dikkat çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:42 Kaynak: Bültenler

Körfez, Güncel
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