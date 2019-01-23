Körfezspor'da Gözler

27 Ocak günü saat 13.30'da Alparslan Türkeş Stadı'nda Kozan Belediyespor'u ağırlayacak olan TFF 3.Lig 1.Grup'taki temsilcimiz Körfezspor maçın hazırlıklarına başladı. Hafta sonu Hopa'dan eli boş dönen temsilcimiz bir günlük aranın ardından önceki gün (salı) yeni haftanın ilk antrenmanını yaptı.

İki gruba ayrılarak antrenman yapan Körfezspor'da Hopaspor maçında uzun süre oynayan futbolcular yenileme yaptı ve fitness salonunda core çalıştı. Maçta forma giyemeyen ve az süre alan oyuncular ise tempolu koşunun ardından küçük sahaya geçerek dar alanda oyun çalıştı.