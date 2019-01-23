Körfezspor'da Gözler
1 saat önce
Hopa deplasmanından puansız dönen Körfezspor'da gözler pazar günü evinde ağırlayacağı Kozan Belediyespor maçına çevrildi.
27 Ocak günü saat 13.30'da Alparslan Türkeş Stadı'nda Kozan Belediyespor'u ağırlayacak olan TFF 3.Lig 1.Grup'taki temsilcimiz Körfezspor maçın hazırlıklarına başladı. Hafta sonu Hopa'dan eli boş dönen temsilcimiz bir günlük aranın ardından önceki gün (salı) yeni haftanın ilk antrenmanını yaptı.
İki gruba ayrılarak antrenman yapan Körfezspor'da Hopaspor maçında uzun süre oynayan futbolcular yenileme yaptı ve fitness salonunda core çalıştı. Maçta forma giyemeyen ve az süre alan oyuncular ise tempolu koşunun ardından küçük sahaya geçerek dar alanda oyun çalıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:34 Kaynak: Bültenler
Takım Elbiseyle Simit Satıyor! Bu Simitçiyi Gören Takdir Ediyor
Son Dakika! Tüketici Güven Endeksi Ocak'ta Azaldı
HDP'yi Karıştıran Aday! Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor
Son Dakika! CHP'nin Şişli'den Aday Göstermeyi Düşünmediği Mustafa Sarıgül Partiden İstifa Ediyor