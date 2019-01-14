Körfezspor, Hopaspor Hazırlıklarına Başladı
24 dakika önce
Ligin 18.haftasında Pazar günü Artvin Hopaspor deplasmanına gidecek olan 3.Lig temsilcilerimizden Körfezspor maçın hazırlıklarına başladı
TFF 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Körfezspor pazar günü deplasmanda Artvin Hopaspor ile oynayacağı ikinci yarının ilk karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Bir günlük aranın ardından önceki gün (pazartesi) topbaşı yapan Kırmızı-Beyazlılar antrenmanda koordinasyon, çabuk kuvvet ve topla dayanıklılık çalışması yaptı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:52 Kaynak: Bültenler
Trabzonspor, Celta Vigo'ya Sattığı Okay Yokuşlu ile Davalık Oldu
Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak
Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu
70 Milyonluk Büyük İkramiyeyi Kazandı Ama Hala Parasını Almadı