Son Dakika Haberleri: Körfezspor, Hopaspor Hazırlıklarına Başladı

Körfezspor, Hopaspor Hazırlıklarına Başladı

24 dakika önce

Ligin 18.haftasında Pazar günü Artvin Hopaspor deplasmanına gidecek olan 3.Lig temsilcilerimizden Körfezspor maçın hazırlıklarına başladı

Körfezspor, Hopaspor Hazırlıklarına Başladı, System.String[]

TFF 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Körfezspor pazar günü deplasmanda Artvin Hopaspor ile oynayacağı ikinci yarının ilk karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Bir günlük aranın ardından önceki gün (pazartesi) topbaşı yapan Kırmızı-Beyazlılar antrenmanda koordinasyon, çabuk kuvvet ve topla dayanıklılık çalışması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:52 Kaynak: Bültenler

Türkiye Futbol Federasyonu, Artvin, Güncel
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