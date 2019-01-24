Körfezspor, Kozan'a Bileniyor
2 saat önce
Ligin ikinci yarısına Hopa'da güzel oyunla başlayan ancak puan çıkaramayan Körfezspor yarın Kozan Belediyespor'u ağırlayacak.
Çift kale maçla prova yapan Kırmızı-Beyazlılar puanla tanışmak istiyor
ÇİFT KALE OYNANDI
TFF 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Körfezspor önceki gün çift kale maç yaparak Kozan Belediyespor maçını prova etti. Koordinatif ısınmayla başlayan antrenman Alparslan Türkeş Stadı'nda oynanan çift kale maçla sürdü. Oyuncuların hırsı ve isteğininın dikkat çektiği antrenmanda maçtan sonra teknik direktör Ömer Faruk Uzuner, "Sıkı çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Kozan Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyoruz. Yarın saha ve seyirci avantajımızı da kullanarak puan ve puanlar almak istiyoruz" dedi.
HAKEMİN KARNESİ
Yarın (Pazar) saat 13.30'da başlayacak olan Körfezspor- Kozan Belediyespor karşılaşmasını Trabzon bölgesinden C klasman hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Öğrenci olan Aksuoğlu bu sezon 3.ligde toplam 7 karşılaşmayı yönetti. En son 16 Aralık'ta golsüz biten Turgutluspor- Serik Belediyespor maçında düdük çaldı.Bu karşılaşmaların 2'sinde ev sahibi takım kazanırken, 3'ünde deplasman takımı galip geldi, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.
KARADENİZ BÖLGESİ
Yardımcılıklarını ise; Rize bölgesi hakemleri; Ertan Başdağ ve Kerem Kalkan yapacak. 4.hakemin Trabzon bölgesinden Melih Kurt olduğu karşılaşmanın gözlemcisi Mahmut Turgay Kapdan, temsilcisi ise Ender Türkyılmaz olarak açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:43 Kaynak: Bültenler
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