Son Dakika Haberleri: Körfezspor Kuvvet Çalıştı

Körfezspor Kuvvet Çalıştı

1 saat önce

İkinci yarının hazırlıklarını sürdüren Körfezspor'da önceki gün genel kuvvet antrenmanı yapıldı.

Körfezspor Kuvvet Çalıştı, System.String[]

TFF 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden ve ikinci yarının hazırlıklarını sürdüren Körfezspor günü genel kuvvet çalışmalarıyla tamamladı.

İki grup halinde çalışan Kırmızı-Beyazlılar'da bir grup teknik direktör Ömer Faruk Uzuner idaresinde düz koşu yaparken bir grupta salonda yardımcı antrenör Adem Aydemir ve kaleci antrenörü Sertan Saral nezaretinde kuvvet çalışması yaptı. Sonra iki grup yer değiştirerek antrenmanı tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:27 Kaynak: Bültenler

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