Körfezspor Rotasını Tire 1922'ye Çevirdi
1 saat önce
Cumartesi günü İzmir'de Tire 1922 Spor'a konuk olacak 3.Lig temsilcimiz Körfezspor yenileme antrenmanıyla maçın hazırlıklarına başladı
TFF 3.Lig 1.Grup'taki temsilcimiz Körfezspor cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Tire 1922 Spor maçının hazırlıklarına önceki gün (Salı) yaptığı antrenmanla başladı.
Hafta sonu Kozan Belediyespor'a karşı etkili oyun sergileyen ancak puan alamayan Kırmızı-Beyazlılar bu kez Tire'den puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Güneşli havada oldukça neşeli bir antrenman gerçekleştiren genç ekip yenilemenin ardından core çalıştı, antrenmanın son bölümünde ise Kozan maçında süre almayan ve oyunda az kalan futbolcular dar alanda oyun çalıştı. Temsilcimizde morallerin yüksek olması dikkat çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:49 Kaynak: Bültenler
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