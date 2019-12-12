Korgan'da kadına şiddet ve cinayetlere tepki yürüyüşü - Son Dakika
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Korgan'da kadına şiddet ve cinayetlere tepki yürüyüşü

6 saat önce

Ordu'nun Korgan ilçesinde, geçen hafta bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Ceren Özdemir ve kadına şiddete tepki göstermek adına yürüyüş düzenlendi.

Korgan'da kadına şiddet ve cinayetlere tepki yürüyüşü, System.String[]

Ordu'nun Korgan ilçesinde, geçen hafta bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Ceren Özdemir ve kadına şiddete tepki göstermek adına yürüyüş düzenlendi.


Korgan ilçesinde, Türkiye'de artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine tepki göstermek adına etkinlik yapıldı. İlçe meydanında bir araya gelen vatandaşlar, cadde boyunca ellerinde Türk bayrağı ile dövizler eşliğinde çeşitli sloganlar atarak yürüdü.


Yürüyüş sonrası katılımcılar adına açıklamalarda bulunan Korgan Yardımlaşma Kolları Başkanı Muhammet Azar, "Korgan ilçesi olarak kadına şiddete tepkisiz kalamazdık. Son zamanlarda yaşanan olayları protesto ettik. Özellikle Ceren Özdemir'in vahşice katledilmesinden sonra Ordu ilimizde yaşayan kadınların tedirgin olduğunu gördük, bizlere düşen emanete sahip çıkmak, kadınlarımızı, ablalarımızı ve kardeşlerimizi korumaktır. Bu sebeplerden dolayı tepkimizi gerekli mercilerden onay alarak gösterdik" dedi. - ORDU

Ceren Özdemir, Korgan, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:32 Kaynak: İHA
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