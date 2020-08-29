Korgan'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Korgan'da trafik kazası: 1 ölü

Ordu'nun Korgan ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Korgan'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Ordu'nun Korgan ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Alihan Bilim yönetimindeki 52 ABA 454 plakalı motosiklet ile Tepe Mahalle'de seyir halindeyken dönüş yapmak istedi. Motosiklet bu sırada Abdullah A.'nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü Korgan Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine sevk edilen yaralı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Motosiklet, Korgan, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korgan'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

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