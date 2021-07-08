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Korgan Merkez Erkek Yatılı Kur'an Kursu dualarla açıldı - Son Dakika

Korgan Merkez Erkek Yatılı Kur'an Kursu dualarla açıldı

08.07.2021 18:06
Korgan Merkez Erkek Yatılı Kur'an Kursu dualarla açıldı, System.String[]

Korgan İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve Korgan Merkez Erkek Yatılı Kur'an Kursunun açılışını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Kur'an kurslarımızla, camilerimizle sizlerin hizmetindeyiz.

Korgan İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve Korgan Merkez Erkek Yatılı Kur'an Kursunun açılışını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Kur'an kurslarımızla, camilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Toplumların efendisi topluma hizmet edenlerdir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanlardır. " dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu programının ikinci gününde Korgan İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve Korgan Merkez Erkek Yatılı Kur'an Kursunun açılışını gerçekleştirdi.

İlk olarak Korgan Merkez Camii'nde öğlen namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, namazın ardından Korganlı vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erbaş, konuşmasında Müslümanı tarif ederek şunları söyledi:

"Müslüman namazını kılan, orucunu tutan, zekatını veren, haccına giden insandır. Müslüman yalan söylemeyen, sözünde duran, emaneti koruyan insan demektir. En önemli emanet İslam emaneti, Müslümanlık emanetidir. Buna sahip çıkan insan demektir. Müslüman çoluğuna çocuğuna, gencine, İslam'ı en büyük miras olarak bırakan, öğreten, yaşamasını sağlayan, bunun için mücadele eden insan demektir. Çünkü Rabbimiz bunu istiyor. "

Namazın ardından Korgan İlçe Müftülüğü ve Korgan Merkez Yatılı Erkek Kur'an Kursu Açılış Töreni'ne geçen Başkan Erbaş, burada yaptığı konuşmada Korganlıların açılışa göstermiş olduğu ilgiye dikkat çekerek, bu birliği ve beraberliği görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Erbaş, İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve Kur'an kursunun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Her şeyiyle, Kur'an kurslarımızla, camilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Toplumların efendisi topluma hizmet edenlerdir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanlardır. Diyanet hizmetleri, insanlara manevi alanda nasıl faydalı olabiliriz, bunun gayreti içerisinde olan insanların çalıştığı yerdir. " dedi.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının Türkiye'nin yanı sıra dünyanın 149 ülkesine ulaştığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet edilen zekat ve kurbanların, yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Başkan Erbaş, "Burada bir zekatı, bir kurban hissesini insanlara ulaştırmanın çok ötesinde bir hedef var. Bunlar vesiledir. Amaç nedir? Amaç Allah'ın rızasına ulaşmak. Amaç İslam'ı duymayan kulaklara duyurmak, on binlerce kilometre uzaklara kadar giderek ülkemizin büyüklüğünü, cömertliğini, milletimizin cömertliğini tanıtmak, duyurmak. Türkiye Diyanet Vakfının yeleğinin göğsündeki o Türk bayrağını karşıdan gelen insanların koşarak yapışması, öpmesi bizim milletimize olan sevgisinden kaynaklanmaktadır. " diye konuştu.

Başkan Erbaş, herkesin fani olduğunu, öbür dünyaya intikal edeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Allah bakidir. Allah'ın baki olduğunu insanlara anlatmak ve insanların, Allah'ın dışındaki her şeyin fani olduğunun farkında olması, ona göre yaşaması büyük bir nimettir. Biz faniyiz, baki olan Allah'tır. Onun yolunda olalım. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kızlarımızı buna göre yetiştirelim. Bu hakikati onların ruhlarına yerleştirelim amacıyla müftülüklerimizde diyanet işlerini yönetmeye çalışıyoruz. Kur'an kurslarımızda böyle nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. "

Başkan Erbaş, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından Kur'an kursu ve ilçe müftülüğü hizmet binasını gezen Başkan Erbaş, hafızlık eğitimi alan öğrencilerin derslerine girdi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Erbaş, onlara hafızlık eğitiminin önemini anlattı.

Başkan Erbaş, ayrıca hafızlık eğitimi alan öğrencilerden adaşı Ali Erbaş ve diğer öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı, Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Korgan Merkez Erkek Yatılı Kur'an Kursu dualarla açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hisarcık, Korgan, Asker, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Korgan Merkez Erkek Yatılı Kur'an Kursu dualarla açıldı - Son Dakika


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