Son Dakika Haberleri: Korgeneral Aksakallı'dan Emniyet Müdürü Özkan'a Ziyaret

Korgeneral Aksakallı'dan Emniyet Müdürü Özkan'a Ziyaret

14 dakika önce

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Gelibolu Emniyet Müdürü Şafak Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Korgeneral Aksakallı'dan Emniyet Müdürü Özkan'a Ziyaret, System.String[]
2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Gelibolu Emniyet Müdürü Şafak Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Özkan tarafından karşılanan Aksakallı, ziyarette emniyet teşkilatının üdürlüğünün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emniyet güçlerinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Korgeneral Aksakallı, "İlçenin güvenliği için güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Emniyet personelinize sizin nezdinizde görevlerinde başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şafak Özkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'ya teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:45 Kaynak: AA

Gelibolu, Şafak Özkan, Güncel
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