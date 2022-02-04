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Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden - Son Dakika

Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden

04.02.2022 17:53
Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden

JANDARMA Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil'in babası Necati Çitil (90), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.

JANDARMA Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil'in babası Necati Çitil (90), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.

Evinde dün hayatını kaybeden Necati Çitil için Göksun Ulu Camii'nde tören düzenlendi. Törene; Korgeneral Musa Çitil ve ailesi ile Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kayseri jandarma komutanları katıldı. Kılınan namazın ardından Necati Çitil'in cenazesi, Kelpetenli Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden
Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden
Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden
Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden
Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden
Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden
Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden
Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden
Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden
Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden
Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden
Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden
Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden
Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden
Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden
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Kahramanmaraş, Musa Çitil, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden - Son Dakika
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