Korgeneral Çitil, Vali Şentürk ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
Bilecik'teki birlikleri ziyaret ve denetlemelere gelen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Bilecik'teki birlikleri ziyaret ve denetlemelere gelen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e nezaket ziyaretinde bulundu.
2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut'un da hazır bulunduğu ziyarette, Korgeneral Çitil, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Vali Şentürk, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çitil'i Bilecik'te ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, bir süre sohbet etti.
Korgeneral Çitil de Bilecik'i ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:30 Kaynak: İHA
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