Son dakika: ELAZIĞ Korgeneral Erbaş, şehit olduğu gün 'Şehitlik keşke bize de nasip olsa' demiş - Son Dakika

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Korgeneral Erbaş, şehit olduğu gün 'Şehitlik keşke bize de nasip olsa' demiş

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerden 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın, şehit olduğu gün 4 Mart 2016'da Şırnak'ta yürütülen Hendek operasyonlarında şehit olan Musa Yılmaz'ın şahadetinin 5'inci yılında annesi Saadet Yılmaz'ı arayarak 'Şehitlik herkese nasip olmaz, keşke bize de nasip olsa' demiş.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait olan 'Cougar' tipi helikopterin Çekmece köyü yakınlarında kaza kırıma uğraması sonucu 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 silah arkadaşı şehit oldu.

'ŞEHİTLİK HERKESE NASİP OLMAZ, KEŞKE BİZE DE NASİP OLSA'

Korgeneral Erbaş'ın şehit olduğu kazadan saatler önce 4 Mart 2016'da Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen hendek operasyonlarında şehit olan Uzman Çavuş Musa Yılmaz'ın şahadetinin 5'inci yılında annesi Saadet Yılmaz'ı arayarak, 'Şehitlik herkese nasip olmaz, keşke bize de nasip olsa' deyip, şehidin kabrini ziyaret edip, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez, ruhun şad olsun' notunun bulunduğu çiçeği bıraktığı öğrenildi.

Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın, oğlunun şahadetinin yıl dönümü olan dün kendisini aradığını söyleyen anne Saadet Yılmaz, 'Üzülme annem' diyerek hitap ettiğini söyledi. Yılmaz, Dün bizi aradı, 'Nasılsın bugün oğlunun yıldönümü' dedi. 'Sağ olun Allah razı olsun' dedim. Eşimle konuşmak istedi ama hasta olduğunu ve hastanede yattığını söyledim. 'Biz şehitliğe gidiyoruz' dedi. Daha sonra ben de oğlumun kabrine gittiğimde orada üzerine not yazılmış bir çiçek bırakmıştı. Hastaneye geldim. Yine aradı, 'Eşin nasıl' dedi. 'Konuşamıyor' dedim. Ben üzülünce 'Üzülme annem şehitlik öyle bir mertebe herkese nasip olmaz, keşke bize nasip olsaydı. Ben başhekimi ararım, ne gerekiyorsa size yardımcı olur' dedi. 4- 5 dakika geçmeden başhekim geldi. Osman Paşam aradı, Ahmet Bey'e ne gerekiyorsa yapın, yardımcı olun dedi. Allah razı olsun, mekanı cennet olsun, Allah ailelere sabır versin, çocuklarını bağışlasın, vatanımızı, milletimizi, askerlerimize yardım etsin. Aradan 2 saat geçmeden haberlere baktım helikopter kazasını söylüyor. Kızım aradı, 'Anne paşa bizle konuştu sonra şehit oldu' dedi. Dedim herhalde yanlışlık oldu, bir daha televizyonu açtım baktım ki doğru. Çok üzüldüm. Mekanı cennet olsun dedi.