Son Dakika Haberleri: Korgeneral Erbaş, Vali Ekinci'yi Ziyaret Etti

Korgeneral Erbaş, Vali Ekinci'yi Ziyaret Etti

1 saat önce

8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Bingöl Valisi Kadir Ekinci ile bir araya geldi.

Korgeneral Erbaş, Vali Ekinci'yi Ziyaret Etti, System.String[]
8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Bingöl Valisi Kadir Ekinci ile bir araya geldi.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e gelen Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Korgeneral Erbaş ile bir süre sohbet eden Vali Ekinci, nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyarette, Korgeneral Erbaş'a Bingöl 49. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe de eşlik etti. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:05 Kaynak: İHA

Kadir Ekinci, Osman Erbaş, Bingöl, Ekinci, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Deniz Baykal 16 Ay Sonra Döndüğü Meclis'te Yemin Etti, Yemini Metinden Değil Ezbere Okudu Son Dakika! Vakıfbank, Kredi Faiz Oranlarını İndirdi

Eksi 17 Derecede Hedefi Tam İsabetle Vuran Milli SİHA, Yabancı Askeri Heyetleri Mest Etti Ünlü Rapçi Ezhel, Uyuşturucu Davasından İkinci Kez Beraat Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 14:18:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Korgeneral Erbaş, Vali Ekinci'yi Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]