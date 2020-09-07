Korgeneral Muhamed El-Haddad, Libya ordusu Genelkurmay Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından Genelkurmay Başkanı olarak atanan Korgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad göreve başladı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından Genelkurmay Başkanı olarak atanan Korgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad göreve başladı. Başbakan es-Serrac, konsey karargahında düzenlenen askeri töreninde El Haddad'ın rütbesini taktı. Serrac, El-Haddad'i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Başbakan es-Serrac, 29 Ağustos'ta Albay Salahaddin Ali Abdullah en-Nemruş'u Savunma Bakanı, Korgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad'ı ise Genelkurmay Başkanı olarak atamıştı. - TRABLUS