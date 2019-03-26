Korgeneral Musa Çitil'den Adü Rektörü Aldemir'e Ziyaret

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.



Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çitil, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin eğitim anlamında çok daha iyi noktalara gelebilmesi için verilen çabaları her zaman desteklemeye hazır olduklarını belirterek, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e bu görevde yapacağı çalışmalar için başarı dileklerinde bulundu.



Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Korgeneral Çitil'e teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla son buldu. - AYDIN

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