Son Dakika Haberleri: Korgeneral Orhan Akbaş Dumlupınar'da
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Korgeneral Orhan Akbaş Dumlupınar'da

1 saat önce

Korgeneral Orhan Akbaş, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesini ziyaret etti.

Korgeneral Orhan Akbaş Dumlupınar'da, System.String[]

Korgeneral Orhan Akbaş, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesini ziyaret etti.


Alan kılavuzu Habib Akalın rehberliğinde Dumlupınar şehitliğini ziyaret eden Korgenaral Akbaş, şehitler için dua etti ve saygı duruşunda bulundu.


Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim projesi ve tanıtım faaliyetleri hakkında Kaymakam Abbasoğlu'ndan bilgi alan ve ardından kaymakamlık şeref defterini imzalayan Korgeneral Akbaş'a, Kaymakam Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç tarafından 'Baba-oğul' plaketi takdim edildi.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, "Kuruluşun ve kurtuluşun ilçesi Dumlupınar, son dönemde yapılan tanıtım atağı ile hak ettiği değeri görme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Amacımız Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli zaferinin kazanıldığı bu toprakların değerini gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza en iyi şekilde anlatmaktır. İlçe tanıtımımıza desteklerinden dolayı Korgeneral Akbaş'a teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Şemsettin Akağaç, Orhan Akbaş, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:01 Kaynak: İHA
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