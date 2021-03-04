Korgeneral Osman Erbaş'ın arşiv görüntüleri - Son Dakika

Türkiye 11 evladına ağlıyor! Helikopter kazası şehitlerinin kimlikleri belli oldu

Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor

Selçuk Bayraktar, şehit Korgeneral Erbaş'la ilgili hiç bilinmeyen SİHA gerçeğini anlattı

Yine aynı helikopter, dördüncü kaza: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı

11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaşan MHP'li vekil, acı gerçeği sonradan öğrendi

Helikopter neden düştü? Bakan Akar, ilk inceleme sonuçlarını açıkladı

Korgeneral Osman Erbaş'ın arşiv görüntüleri

Korgeneral Osman Erbaş'ıFETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine ile darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı tesislerine düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memurları Aytekin Kuru ve Sevda Güngör'ün cenaze törenlerine katılması ANKARA - Korgeneral Osman Erbaş'ın arşiv görüntüleri.