Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu, Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Kara...
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Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu, Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığına atandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:24 Kaynak: AA
Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu, Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığına atandı.
İzmir'de 'Hedef, 1 Milyon Fidan' kampanyası başlatıldı Van Valiliği, kayyum protestosuna polislerin tepki çeken müdahalesine yönelik görüntülerle ilgili açıklama yaptı 12 yaşındaki Mehmet, hayvan sevgisiyle sosyal medya fenomeni oldu Elazığ'da mağarada mahsur kalan televizyon ekibinin yaşadıkları kamerada