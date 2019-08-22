Son Dakika Haberleri: Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu, Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Kara...
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Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu, Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Kara...

55 dakika önce

Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu, Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığına atandı.

Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu, Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Kara..., System.String[]

Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu, Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığına atandı.

Ali Sivri, Ordu, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:24 Kaynak: AA
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