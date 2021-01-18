Törene, Korgeneral Yayla ve ailesinin yanı sıra Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Görele Kaymakamı Murat Özdemir , Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ve vatandaşlar katıldı.

Tedavi gördüğü Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesinde dün gece hayatını kaybeden Temel Yayla için Görele Hasan Ağa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla'nın vefat eden babası Temel Yayla'nın cenazesi, Giresun 'un Görele ilçesinde toprağa verildi.

Son Dakika › Güncel › Korgeneral Sinan Yayla'nın vefat eden babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden uyarı: Bu gece ve yarın sabah yaşanacak buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olun