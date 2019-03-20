Son Dakika Haberleri: Korgeneral Sivri Sinop'ta Füze Test ve Eğitim Atışlarını İzledi

Korgeneral Sivri Sinop'ta Füze Test ve Eğitim Atışlarını İzledi

3 saat önce

4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, füze test ve eğitim atışlarını takip etmek için Sinop'a geldi.

Korgeneral Sivri Sinop'ta Füze Test ve Eğitim Atışlarını İzledi, System.String[]
4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, füze test ve eğitim atışlarını takip etmek için Sinop'a geldi.

Sinop Valiliğini ziyaret eden Korgeneral Sivri'yi, Vali Köksal Şakalar ile diğer ilgililer karşıladı.

Vali Şakalar, Valilik şeref defterini imzalayan Sivri'ye kente özgü gemi maketi hediye etti.

Korgeneral Sivri de Vali Şakalar'a 4. Kolordu Komutanlığı plaketini takdim etti.

Basına kapalı devam eden ziyaretin ardından Sivri, kentteki bazı müzeleri de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Korgeneral Ali Sivri ve beraberindeki heyet, eski radar mevkisinde gerçekleştirilen füze test ve eğitim atışlarını da takip etti.

Atışlar sırasında söz konusu bölgeye sivillerin girişine izin verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:38 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerli Hava Savunma Sisteminde Yeni Başarı Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava Bosna Kasabı'na Verilen 40 Yıllık Hapis Cezası Müebbette Çevrildi Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:48:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Korgeneral Sivri Sinop'ta Füze Test ve Eğitim Atışlarını İzledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]