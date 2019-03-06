Son Dakika Haberleri: Korgeneral Yayla'dan Vali Baruş'a Ziyaret

Korgeneral Yayla'dan Vali Baruş'a Ziyaret

10 dakika önce

2.Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Korgeneral Yayla'dan Vali Baruş'a Ziyaret, System.String[]
2.Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Korgeneral Yayla ile makamında bir süre görüşen Vali Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Korgeneral Yayla'ya teşekkür etti.

Korgeneral Yayla ise, ziyaretin anısına daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:49 Kaynak: İHA

Aydın, Malatya Valisi, Ordu, Güncel
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