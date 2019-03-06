Korgeneral Yayla'dan Vali Baruş'a Ziyaret
10 dakika önce
2.Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.
2.Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.
Korgeneral Yayla ile makamında bir süre görüşen Vali Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Korgeneral Yayla'ya teşekkür etti.
Korgeneral Yayla ise, ziyaretin anısına daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:49 Kaynak: İHA
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