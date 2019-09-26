Son Dakika Haberleri: 'Korgeneralim' deyip 600 bin lira dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla tutuklandı
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'Korgeneralim' deyip 600 bin lira dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla tutuklandı

1 saat önce

ANTALYA'da, aralarında profesörün de bulunduğu çok sayıda kişiye, kendisini 'istihbarat subayı korgeneralim' diye tanıtan ve yaklaşık 600 bin lira dolandırıcılık yapmakla suçlanan Birol Deniz, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı.

'Korgeneralim' deyip 600 bin lira dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla tutuklandı, System.String[]
ANTALYA'da, aralarında profesörün de bulunduğu çok sayıda kişiye, kendisini 'istihbarat subayı korgeneralim' diye tanıtan ve yaklaşık 600 bin lira dolandırıcılık yapmakla suçlanan Birol Deniz, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Deniz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 590 bin lira bulunan banka hesabına bloke konuldu.
Konyaaltı, Kemer ve Elmalı ilçelerinde kimliği belirsiz kişinin, kendisini 'istihbarat subayı korgeneral M.D.' olarak tanıttığı ve kamu görevlileriyle bağlantısı olduğu yalanını söyleyerek, dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine Antalya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Araştırma sonucu kendisini 'korgeneral' olarak tanıtarak, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kişinin, Birol Deniz olduğu belirlendi. Deniz'in, ilçe sakinlerini, kamu görevlileriyle bağlantılı olduğu yalanıyla ikna ederek, her türlü kamu arazisi tapusunu şahıs adına çıkartma, milli emlak ve mahkemelerde devam eden işleri olumlu sonuçlandırma gibi işlemleri yapabileceğini söyleyerek, kandırdığı tespit edildi.
Birol Deniz'in, ataması için kendisinden yardım isteyen profesörün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiden yaklaşık 600 bin lira aldığı tespit edildi. Bunun üzerine Deniz, Konyaaltı'na bağlı Çakırlar Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Deniz'in evinde yapılan aramada 2 cep telefonu, 590 bin lira mevduatının bulunduğu banka cüzdanı ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Birol Deniz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Deniz'in banka hesabına da bloke konuldu.


Jandarma, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:44 Kaynak: DHA
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