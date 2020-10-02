Korgun ilçesinde bir bölge karantinaya alındı - Son Dakika

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Uludağ Mahallesi'nde bulunan 2. Etap TOKİ bölgesinde koronavirüs vakalarında ve temaslılarda artış yaşandığı belirtildi.

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